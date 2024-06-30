دولة الكويت تثلج صدور اليمنيين داخليا وخارجيا واشادة رئاسية بموقفها النبيل الداعم لليمن

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عبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عن شكره الكبير لأمير دولة الكويت على توجيهاته بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات، ومحركين.
وقال العليمي في تغريدة له في منصة "اكس" " "هذا الدعم الكريم، إضافة مهمة إلى سجل حافل بمواقف دولة الكويت المشرفة، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المراحل والظروف إلى جانب شعبنا اليمني".
يأتي هذا بعد نحو أسبوع من احتجاز مليشيا الحوثي الانقلابية أربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء أثناء نقل عملية نقل الحجاج.
وما زال الآلاف من الحجاج اليمنيين عالقين في الأراضي السعودية ينتظرون دورهم في العودة إلى صنعاء وبقية المطارات اليمنية الأخرى فيما ترفض مليشيا الحوثي السماح للطائرات بنقلهم