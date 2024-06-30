أكثر من 5 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات إتمام الشهادة الثانوية العامة بمأرب

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دشن نائب وزير التربية الدكتور علي العباب ومعه وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ، ومعه فريق الإشراف الوزاري برئاسة "صدقي خضيري" ،اليوم الأحد، اختبارات إتمام الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، في مديريات المحافظة للعام الدراسي 2023م_2024م،
والتي يتقدم لها 5 آلاف وَ 389 طالباً وطالبة، موزعين على 27 مركزًا اختباريًا .
وفي التدشين الذي حضره فريق الإشراف الوزاري برئاسة "صدقي خضيري" بمراكز ثانوية الميثاق للبنين،ومدرستي بلقيس ومحمد هايل للبنات بمدينة مأرب اطلع العباب والباكري على سير الاختبارات في المركزين ،وحثا الطلاب و الطالبات ، على بذل قصارى جهودهم ليتمكنوا من نيل حصيلة علمية مشرِّفة تؤهلهم للَّحاق بركب التعليم الجامعي ليعود ذلك بالنفع العام على بلدهم وخدمة مجتمعهم.
وأشادا بصمود الجبهة التربوية في هذه المرحلة الاستثنائية، والعمل الدؤوب والمتميز على مدار العام، ومستوى الإعداد والجهود التكاملية، والتهيئة المناسبة لتأدية الطلاب والطالبات لاختباراتهم العامة بصورة سلسة،وإفشال رهانات مليشيا الحوثي ومحاولاتها البائسة الهادفة إلى تعطيل العملية التعليمية وتجهيل الأجيال.
واستمع العباب والباكري من رئيس اللجنة الفرعية للاختبارات في المحافظة عبدالعزيز الباكري،إلى شرح مفصل حول العملية الاختبارية والترتيبات المسبقة لها ،التي بدورها ستسهم في إنجاح وسلامة سير هذه الاختبارات.....مستعرضا الجهود المبذولة من قبل اللجنة الإشرافية والفرعية بالمحافظة ومختلف اللجان العاملة، والتنسيق مع كافة الأجهزة ذات العلاقة لتوفير الأجواء الملائمة، التي تساعد أبناءنا وبناتنا على أداء اختباراتهم بصورة متميزة، وفق الموجّهات والتعليمات التربوية .