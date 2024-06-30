توكل كرمان تنتقد الحكومة الألمانية ومواقفها تجاه اللاجئين وتعلق: ألمانيا النازية تطل علينا مجددا

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نددت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، بإقرار الحكومة الألمانية قانونا يتيح طرد اللاجئين بمجرد تعليقهم في مواقع التواصل الاجتماعي على منشورات داعمة لفلسطين.

وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إن الحكومة الألمانية أقرت قانوناً يتيح طرد لاجئين، بمجرد تعليقهم على منشورات داعمة لفلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت كرمان على القرار قائلة: ألمانيا النازية تطل علينا مجددا.