عيدروس الزبيدي يمنح درجة الماجستير الفخرية في العلوم العسكرية من الداعري

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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منح وزير الدفاع في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً "محسن الداعري" الأحد 30 يونيو/حزيران 2024، عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، "عيدروس الزُبيدي" درجة الماجستير الفخرية في العلوم العسكرية مع جميع الحقوق والامتيازات المترتبة عليها الشهادة.

جاء ذلك في خلال حضور "الزُبيدي" حفل تخرج عدد من الدفعات العسكرية بالأكاديمية العسكرية العُليا، في مقر وزارة الدفاع بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفي الحفل، أشاد "الزُبيدي" بجهود وزارة الدفاع والأكاديمية العسكرية العليا في مواكبة التطور المتلاحق في العلوم العسكرية والإستراتيجية، بما يضاهي كبرى الأكاديميات العربية والعالمية المناظرة.

وخاطب الضباط الخريجين من الدفعات السابعة حرب عُليا، والسادسة دفاع وطني، والسادسة عشر قيادة وأركان، بأن "تخرجهم يثبت بأن قواتنا المسلحة قوية ومستمرة في العطاء في مختلف الميادين".

الزُبيدي أكد دور الأكاديمية العسكرية العُليا في الإعداد والتأهيل لرفع قدرات منتسبي المؤسسة العسكرية بما يمكنهم من الوفاء بمهامهم ومسؤوليتهم الوطنية وتولي الوظائف القيادية المختلفة، لافتاً إلى أن أمام الخريجين مهام ميدانية جسيمة، وأنهم سيكونون عند مستوى الثقة والمسؤولية في تطبيق كل المعارف التي تلقوها في الميادين والجبهات، والرفع من قدرات منتسبي المؤسسة العسكرية