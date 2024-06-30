مدير عام كهرباء مأرب يكشف عن اسباب الانطفاءات خلال الساعات الماضية

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قال مدير عام مكتب الكهرباء بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، عبدالهادي جابر الشبواني، الأحد 30 يونيو/حزيران 2024م، إن الإنطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي خلال الـ24 الساعة الماضية بمحافظة مأرب كان نتيجة عطل في الصمام أخرج أحد التوربينات عن الخدمة، وتم إصلاحه من قبل المحطة الغازية.
وأشار “الشبواني”، في توضيح نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، اطلع عليه “مارب برس”، إلى أن الإنطفاءات اليومية في بعض الحارات والخطوط الرئيسية، هي بسبب الضغط والإسراف في الإستهلاك وردائة الخطوط وارتفاع درجات الحرارة.
وذكر أن الفرق الفنية من المحطة الغازية وخطوط النقل والمنطقة، تعمل على قدم وساق لإيصال الخدمة للمواطنين، داعيًا المواطنين إلى الترشيد والتعاون مع فرق الطوارئ وقبول اعتذاره عن الإختلالات الخارجة عن إرادتهم