تحركات أمريكية مع السعودية وسلطنة عمان بخصوص الحوثيين ومعتقلي الامم المتحدة في اليمن

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024، إن مبعوثها الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينغ" سيواصل مناقشته مع الشركاء في "السعودية وسلطنة عمان" هذا الأسبوع، بشأن اعتقالات الحوثيين الأخيرة لموظفين أممين وهجمات البحر الأحمر.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية نشرته على موقعها واطلع عليه "مارب برس" يسافر المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينغ" هذا الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وقال البيان إن المبعوث الأمريكي سيواصل "المناقشات مع الشركاء بشأن اعتقالات الحوثيين الأخيرة لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية الدولية".

كما سيناقش "الجهود المبذولة لضمان الوقف الفوري لهجمات الحوثيين المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة".

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الاعتقالات والهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب تهدد التقدم نحو التوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة.

ولفت أن "الولايات المتحدة" تدعم بقوة تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن من أجل الشعب اليمني.

وطبقاً للبيان "يعتزم المبعوث الخاص ليندركينغ الاجتماع مع نظرائه لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي ودعم الشعب اليمني".

واليوم الأحد انطلقت في العاصمة العمانية "مسقطمفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأمس السبت، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، اعتزامهما حضور جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الجانبين، في العاصمة العُمانية مسقط