رسميا.. سامر فضل مدربا لمنتخب الناشئين والنونو مساعدا والنزيلي مدربا للياقة

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أصدر الإتحاد اليمني لكرة القدم، قرارا بتعيين جهاز فني للمنتخب الوطني للناشئين، بقيادة المدرب الوطني سامر فضل.

وكلف القرار الصادر عن اتحاد الكرة، الكابتن "سامر فضل" بمهمة تدريب المنتخب الوطني للناشئين والكابتن علي النونو مساعدا للمدرب.

كما تضمن القرار، تعيين الكابتن وليد النزيلي مدرباً للياقة، والكابتن محمد درهم مدرباً للحراس.

وقاد المدرب "سامر فضل" المنتخب الوطني للناشئين في بطولة غرب آسيا العاشرة في ديسمبر الماضي بسلطنة عمان، والتي حققها المنتخب اليمني للمرة الثانية في تاريخه.

وستشهد محافظة أبين، جنوب البلاد، الأسبوع الجاري، مرحلة الإعداد الداخلية والبدء بمعسكر داخلي للمنتخب الوطني للناشئين، استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة.

وسيشارك المنتخب الوطني للناشئين في تصفيات كأس آسيا للناشئين، حيث وضعته القرعة ضمن المجموعة التاسعة بجانب منتخبات فيتنام وقرغيزستان وميانمار وتقام منافساتها في فيتنام خلال أكتوبر المقبل.