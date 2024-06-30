أول المنتخبات المتأهلة لربع نهائي اليورو

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تأهلت سويسرا الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها على ايطالياً بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس على الملعب الأولمبي في العاصمة الالمانية برلين.

ويدين المنتخب السويسري الفضل في التأهل الى الدور ربع النهائي، لريمو فرويلر ،وروبن فارغاس اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقين (37) و(46).

ونجح المنتخب السويسري في تكرار تألقه في أمم أوروبا، بعدما أقصى المنتخب الفرنسي في النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021، بفوزه 5-4 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3.

وودع المنتخب الإيطالي المنافسات وهو حامل لقب النسخة الماضية، وهو الذي تأهل لدور الستة عشر بصعوبة بالغة، حينما تعادل في الدقائق الأخيرة مع كرواتيا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

وتلقت إيطاليا هزيمتها الأولى أمام سويسرا منذ عام 1993، في تصفيات المونديال الذي أقيم بعدها بعام.

وسيواجه المنتخب السويسري في دور الثمانية، الفائز التي تجمع منتخبي إنجلترا وسلوفاكيا بدور الستة عشر، اليوم الاحد.

وفي المباراة الثانية تأهلت ألمانيا مستضيفة بطولة امم اوروبا لكرة القدم (يورو 2024) إلى ربع النهائي بعد الفوز على الدانمارك بهدفين نظيفين، وسيتواجه منتخب المانشافت الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا، اليوم الأحد.

وتقدمت المانيا بالدقيقة الـ53 عن طريق لاعبها هافيرتز من علامة الجزاء، ثم هدف تعزيز النتيجة عن طريق جمال موسيالا الذي انفرد بالحارس شمايكل ووضع الكرة في الزاوية السفلية اليسرى بالدقيقة الـ68.

وكانت المباراة توقفت بشكل مؤقت عند الدقيقة 35 بسبب عاصفة رعدية قوية تخللها هطول الامطار والبرد بشكل غزير.

ويبحث المنتخب الالماني عن لقبه الرابع في المسابقة القارية حيث يتساوى حاليا مع إسبانيا بثلاثة ألقاب (رقم قياسي)، في حين تبحث الدنمارك عن لقبها الثاني بعد فوزها بالكأس عام 1992 على حساب ألمانيا نفسها في السويد.