ماذا يحتاج منتخب اليمن للشباب للتأهل الى نصف النهائي؟

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تعادل المنتخب اليمني مع نظيره الكويتي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب نادي عكاظ بمدينة الطائف السعودية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا تحت 19 سنة.

وافتتح التسجيل منتخب الكويت عن طريق لاعبه يوسف الشمري عند الدقيقة 25، ليتمكن لاعب منتخبنا عبد العزيز مصنوم من تعديل النتيجة في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الاول من المباراة بالتعادل الايجابي لكلا المنتخبين.

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا رصيده إلى 5 نقاط، من تعادل مع السعودية، وفوز على عُمان، وتعادل مع الكويت، ليحتل بذلك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى.

وينتظر منتخبنا للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، نتائج المباريات المتبقية للمجموعة الثانية والثالثة.

ما الذي يحتاجه منتخبنا لكي يتأهل ببطاقة أفضل ثاني؟

-فوز ألبانيا على الاردن

-او فوز الأردن على ألبانيا وعدم نهاية هذا اللقاء بالتعادل.

-فوز لبنان على العراق او تعادلهما - او فوز العراق بفارق هدف .

-فوز البحرين على سوريا او نهاية اللقاء بالتعادل