أول المنتخبات المتأهلة لربع نهائي اليورو ماذا يحتاج منتخب اليمن للشباب للتأهل الى نصف النهائي؟ أول صور من مسقط لوفدي التفاوض الشرعية والحوثيين جديد التصعيد العسكري في تعز كم نسبة معدل البطالة في السعودية؟ الضالع.. قتلى ومصابون جرّاء تعرضهم لصواعق رعدية قرارات مفاجئة وغير مسبوقة منها ..الجامعة العربية تزيل صفة الإرهاب عن حزب الله انفجار الوضع عسكريا… غارات إسرائيلية وخرق لجدار الصوت في جميع أنحاء لبنان حادث جديد على بعد 13 ميلا من ميناء المخا قتال هو الأعنف و لا يتوقف في غزة وشوارع تملؤها جثث الضحايا
تعادل المنتخب اليمني مع نظيره الكويتي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب نادي عكاظ بمدينة الطائف السعودية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا تحت 19 سنة.
وافتتح التسجيل منتخب الكويت عن طريق لاعبه يوسف الشمري عند الدقيقة 25، ليتمكن لاعب منتخبنا عبد العزيز مصنوم من تعديل النتيجة في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الاول من المباراة بالتعادل الايجابي لكلا المنتخبين.
وبهذه النتيجة رفع منتخبنا رصيده إلى 5 نقاط، من تعادل مع السعودية، وفوز على عُمان، وتعادل مع الكويت، ليحتل بذلك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى.
وينتظر منتخبنا للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، نتائج المباريات المتبقية للمجموعة الثانية والثالثة.
ما الذي يحتاجه منتخبنا لكي يتأهل ببطاقة أفضل ثاني؟
-فوز ألبانيا على الاردن
-او فوز الأردن على ألبانيا وعدم نهاية هذا اللقاء بالتعادل.
-فوز لبنان على العراق او تعادلهما - او فوز العراق بفارق هدف .
-فوز البحرين على سوريا او نهاية اللقاء بالتعادل