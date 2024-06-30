أول صور من مسقط لوفدي التفاوض الشرعية والحوثيين

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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بدأ اليوم الأحد في مسقط النقاشات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن المختطفين والأسرى وفق قاعدة الإفراج الكلي عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً بينهم السياسي البارز محمد قحطان.

ويشارك في هذه الاجتماعات التي تعقد في العاصمة العمانية فريق التفاوض المشترك لدول التحالف والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.