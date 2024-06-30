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جديد التصعيد العسكري في تعز

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاحد، إحباط محاولتي تسلل شنتها مليشيا الحوثي، باتجاه مواقعها شمال غرب وجنوب شرق تعز (جنوب غرب اليمن).

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان على صفحته بالفيسبوك، أن قوات الجيش الوطني أحبط محاولتي تسلل لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، باتجاه مواقع الجيش، الليلة الماضية.

وأشار إلى أن محاولتي التسلل شهدتها جبهتي الدمينة (شمال غرب المدينة)، والثانية بمنطقة الشقب جنوب شرق تعز، دون مزيد من التفاصيل.

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