كم نسبة معدل البطالة في السعودية؟

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، استقرار معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين، نسبياً عند 3.5 بالمائة في الربع الاول من العام الجاري 2024 مقارنة بـ 3.4 بالمائة في الربع الرابع من العام المنصرم 2023م.

واوضحت الهيئة في نشرة سوق العمل الصادرة، اليوم الاحد، نشرتها وكالة الانباء السعودية (واس) ان معدل البطالة لإجمالي السعوديين انخفض إلى 7.6 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري 2024م مقارنة بـ 7.8 بالمائة في الربع الرابع من العام المنصرم 2023م، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من العام 2024م، حيث بلغ 14.2 بالمائة مقارنة بـ 13.9 بالمائة في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى 4.2 بالمائة مقارنة بـ 4.6 بالمائة في الربع السابق.

وأظهرت النشرة، ارتفاع معدَل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م حيث بلغ 51.4 بالمائة مقارنة بـ 50.4 بالمائة في الربع السابق، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين، حيث بلغ 66.0 بالمائة مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م 67.0 بالمائة.