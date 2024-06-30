قرارات مفاجئة وغير مسبوقة منها ..الجامعة العربية تزيل صفة الإرهاب عن حزب الله

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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علق رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة على إزالة جامعة الدول العربية "حزب الله" من تصنيف المنظمات الإرهابية.

وأضاف السنيورة: "الأيام ستثبت أن قرار الجامعة العربية بشأن حزب الله كان خاطئا. وقال للعربية: "يجب التوقف عن إهداء هدايا مجانية لحزب الله".

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أن "الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية".

وأوضح زكي أن "القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه".

وأشار إلى "توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب"، لافتا الى أن "جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية".

وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 حزب الله منظمة إرهابية، وطالبته بـ"التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي"