انفجار الوضع عسكريا… غارات إسرائيلية وخرق لجدار الصوت في جميع أنحاء لبنان

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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لا تزال الأوضاع متوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وسط تحذيرات من اندلاع حرب شاملة ودعوات متلاحقة تصدر عن عدة دول لرعايا لمغادرة لبنان.

وتتصاعد المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي حيناً، وتتراجع أحياناً في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في مختلف أجواء المناطق بجنوب لبنان وبيروت والبقاع شرقا مساء السبت. وتزامن خرق جدار الصوت مع تنفيذ غارات وهمية في أجواء القطاعين الأوسط والشرقي جنوبا.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقا مكثفا في أجواء لبنان من الجنوب إلى بيروت وصولا إلى البقاع عند الحدود اللبنانية ـ السورية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق منطقة جزين وعلى علو منخفض كما خرق جدار الصوت فوق مرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط.

وأشارت إلى أن الطيران نفذ قرابة الحادية عشرة و35 دقيقة مساء السبت خرقا لجدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا.

كما نفذ الطيران الحربي خرقا آخر لجدار الصوت في أجواء المتن وكسروان. كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية، السبت، ‏درّاجة ناريّة بين بلدتي حولا وميس الجبل، ‏مما أدى لإصابة سائقها.

كما حاولت مسيرة استهداف سيارة في بلدة خربة سلم، من دون أن تصيبها وقد نجا سائقها. كذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية منزلين في بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا، مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة فيهما، وتناثرت الشظايا في الحي الغربي

كذلك، قصف الجيش الإسرائيلي بلدة رب ثلاثين بقذائف المدفعية. كما حصل قصف مدفعي بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب في القطاع الغربي، من دون وقوع إصابات.

كذلك تعرضت بلدة كفركلا لقصف مدفعي من العيار الثقيل. كما استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية منزلاً في البلدة.

من جهته، أعلن حزب الله في بيانين متتاليين أنه استهدف السبت "التجهيزات ‏التجسسية" في موقع مسكفعام، ‏ودبابة ‏ميركافا وآلية "نميرا" في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة "بالصواريخ ‏الموجهة".

كما نعى حزب الله أحد عناصره الذي سقط بغارة إسرائيلية السبت على بلدة حولا الحدودية