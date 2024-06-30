حادث جديد على بعد 13 ميلا من ميناء المخا

الأحد 30 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا .

وبينما أخطرت الهيئة عن الحادث عبر منشور لها على موقع "إكس"، لم تقدم أي تفاصيل إضافية.

أتى هذا بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأميركي الجمعة تدمير سبع طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف الجيش الأميركي أن المسيرات ومحطة التحكم الأرضية التي تم تدميرها كانت تمثل تهديدا وشيكا.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي الجمعة مسؤوليتها عن هجوم على سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر قالت هيئة بحرية إنها نجت من خمسة صواريخ. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا ثلاث سفن أخرى منها سفينتان في البحر المتوسط.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثي في بيان بثه التلفزيون إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على ناقلة النفط (ديلونيكس) وإن العملية أدت إلى "إصابة السفينة بشكل مباشر".

لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق من الجمعة إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار بالسفينة التي استُهدفت على بعد 150 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من ميناء الحديدة اليمني وإنها متجهة صوب الشمال