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أبناء محافظة إب يدعون الى رفع الجاهزية والاستنفار لمواجهة المليشيات الحوثية ويعقدون لقاء موسعا

السبت 29 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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عقد أبناء محافظة إب اجتماعاً موسعا في مدينة مأرب لمناقشة مختلف القضايا وعلى رأسها رفع الجاهزية والاستنفار وحشد مختلف المكونات من أبناء المحافظة لإسناد قوات الجيش الوطني والأمن في المعركة الوطنية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.

 

وفي الاجتماع الموسع الذي عقد تحت شعار( توحيد الصف الجمهوري واجب وطني لاستعادة الدولة)، وحضره عدد من القيادات العسكرية والمدنية والشخصيات الإجتماعية، أكد الحضور على لم الصف الداخلي والإلتحام الحقيقي بكل ابناء المحافظة في مناطق سيطرة الحوثي، وتسيير عجلة التقارب الاجتماعي الذي سيعقبه حضور نضالي مشرف يقضي على مليشيا الإجرام الحوثية وينهي تواجدها الإرهابي في محافظة اب.

 

ودعوا للبدئ الفوري بالتواصل والإلتحام بكل أبناء المحافظة وكسر العزلة التي فرضها الحوثي بقوة السلاح، وتهيئتهم لمعركة الخلاص وبث روح الإيجابية فيهم والاستمرار بعملية التواصل بشكل دائم بكل الوسائل المتاحة.

 

وفي الاجتماع دعا مستشار وزير الدفاع الفريق الركن محمد الحبيشي الى وحدة الصف وترك المناكفات جانبا، وحشد كل القوى المسلحة سواء في الجيش أو الأمن، وان يكونوا جاهزين لصد العدو الحوثي".

وأضاف:" نواجه مخاطر وتهديدات حتمية وضرورية، وعلينا أن نكون جاهزين لأعلى درجات الاستنفار".

وخلال الإجتماع ألقيت عدد من الكلمات لعدد من القيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية أكدت في مجملها على ضرورة توحيد الصف في المرحلة الراهنة لمواجهة المليشيا الحوثية، والسعي لتحرير كل شبر في الوطن من مليشيات الحوثية الإرهابية.

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