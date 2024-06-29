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توجيهات سعودية صارمة لمواطنيها بسرعة مغادرة بلد عربي وبشكل فوري . تفاصيل
أعلنت السفارة السعودية لدى الجمهورية اللبنانية، أنها تتابع من كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، مؤكدة دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.
وقالت السفارة في بيان نشرتها عبر منصة «إكس» اليوم (السبت) إنها تحث المواطنين الموجودين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، وتنوه السفارة بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ على الأرقام التالية:
هاتف سفارة السعودية لدى لبنان (009611762711)، (009611762722)
هاتف شؤون السعوديين: (0096178803388)، (0096176026555)،
الهاتف الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: (920011114).