مصادر مارب برس: مغادرة طائرة أممية تقل وفد الحوثيين باتجاه العاصمة العمانية مسقط .. تفاصيل

السبت 29 يونيو-حزيران 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر ملاحية في مطار صنعاء الدولي، السبت 29 يونيو/حزيران 2024م، بمغادرة وفد جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، للمشاركة في مشاورات مسقط.

وقالت المصادر لـ“مارب برس”، إن وفدا من جماعة الحوثي غادر، مساء اليوم، صوب العاصمة العمانية مسقط على متن طائرة أممية للمشاركة في جولة المشاورات المرتقبة غداً.

وتنطلق غدًا الأحد 30 يونيو/حزيران، جولة جديدة من المشاورات حول ملف الأسرى والمختطفين، برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط.

وأمس الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024م، ناقش مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع استثنائي، “الترتيبات الجارية لعقد جولة المشاورات في مسقط”، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وأكد المجلس، حرصه على “دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي”.