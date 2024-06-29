قائد محور تعز العسكري يوجه بتحريك حملة أمنية للقبض على شقيقه ويدعو وجهاء المنطقة للتعاون وتسليمه للعدالة

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وجه قائد عسكري كبير بمحور تعز العسكري التابع للجيش الوطنى، السبت 29 يونيو/ حزيران 2024، بتكليف حملة أمنية للقبض على شقيقه "فاروق فاضل"، المتهم بـ“ارتكاب جريمة قتل” في مديرية جبل حبشي، غربي محافظة تعز.
وطبقًا لبيان نشره المركز الإعلامي لمحور تعز تابعه موقع مارب برس، " فإن قائد المحور "اللواء خالد فاضل"، وجه رئيس أركان المحور، بسرعة تكليف حملة أمنية لضبط المتهم “فاروق فاضل” وإيصاله إلى العدالة.
وذكر البيان أن قائد المحور تلقى بلاغاً بأن شقيقه ارتكب جريمة قتل، واصفاً الجريمة بـ“البشعة، وفعل مدان ومرفوض ومحل استنكار الجميع".
ودعا “فاضل” الأعيان والوجهاء والمواطنين في "جبل حبشي" لـ“التعاون مع الحملة الأمنية للقيام بمهامها في ضبط المتهم المذكور، وتسليمه إلى الجهات المختصة لتأخذ العدالة مجراها”.
وأمس الجمعة 28 يونيو/ حزيران، قالت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر أمنية إن “فاروق فاضل” اختطف مع مسلحين تابعين له المواطن "محمد عبدالجليل الراشدي" عقب صلاة الجمعة في إحدى قرى جبل حبشي، وقام بقتله، دون تفاصيل عن أسباب الجريمة