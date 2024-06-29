هزيمة عسكرية موجعة للحوثيين في تعز.. مصرع 2 من القيادات البارزة والبقية فروا من أرض المعركة ''تفاصيل''

السبت 29 يونيو-حزيران 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 137

أعلن محور تعز العسكري اليوم السبت مصرع 4 من عناصر المليشيات الحوثية بينهم قياديين اثنين بازين في معارك بجبهة شمال محافظة تعز.

وفي التفاصيل لقى اربعة من المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً، مصرعهم وأصيب 3 أخرين في مواجهات مع الجيش بجبهة عصيفرة شمال مدينة تعز.

واكد نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر لوكالة (سبأ)، مصرع قائد جبهة عصيفرة ، مدير السجن المركزي للمليشيات الحوثية، و قائد سرية وكتيبة هندسة للمليشيات، واثنين من العناصر وإصابة 3 أخرين في مواجهات مع الجيش في جبهة عصيفرة.

واشار البحر، الى ان قوات الجيش افشلت عملية تسلل قامت بها عناصر من المليشيات الحوثية الارهابية الى مواقع الجيش، وكبدتهم خسائر فادحة في الارواح والمعدات قبل أن يلوذ بقية العناصر بالفرار.