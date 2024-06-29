هزيمة عسكرية موجعة للحوثيين في تعز.. مصرع 2 من القيادات البارزة والبقية فروا من أرض المعركة ''تفاصيل'' لغم حوثي ينهي حياة مواطن وزوجته ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها كرمان في مؤتمر دولي تدعو الى دعم محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي المجازر بغزة جولة إعادة بين بيزشكيان وجليلي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية كتائب القسام توجه رسالة مصورة لجيش الاحتلال عنوانها كمائن الموت وتنشر التفاصيل إزالة تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال.. تفاصيل وداعاً للعمل في السعودية.. كندا تفتح أبوابها للعمال الأجانب في هذه المهن تأشيرة مجانية وراتب خيالي اكتشاف حقل نفطي جديد قد يغير ترتيبات العالم بعد التعديل عليها… شروط الحصول على الجنسية السعودية للمقيمين والوافدين
أعلن محور تعز العسكري اليوم السبت مصرع 4 من عناصر المليشيات الحوثية بينهم قياديين اثنين بازين في معارك بجبهة شمال محافظة تعز.
وفي التفاصيل لقى اربعة من المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً، مصرعهم وأصيب 3 أخرين في مواجهات مع الجيش بجبهة عصيفرة شمال مدينة تعز.
واكد نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر لوكالة (سبأ)، مصرع قائد جبهة عصيفرة ، مدير السجن المركزي للمليشيات الحوثية، و قائد سرية وكتيبة هندسة للمليشيات، واثنين من العناصر وإصابة 3 أخرين في مواجهات مع الجيش في جبهة عصيفرة.
واشار البحر، الى ان قوات الجيش افشلت عملية تسلل قامت بها عناصر من المليشيات الحوثية الارهابية الى مواقع الجيش، وكبدتهم خسائر فادحة في الارواح والمعدات قبل أن يلوذ بقية العناصر بالفرار.