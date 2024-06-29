لغم حوثي ينهي حياة مواطن وزوجته

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قتل مدنيان، اليوم السبت، بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، في مناطق سكنية بمحافظة الحديدة.
وقال مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، في بيان " إن المواطن شكري هبة بادي، وزوجته عائشة بادي، قتلا بانفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة".
وأضاف البيان" أن اللغم انفجر بدراجة نارية كان يستقلها الزوجان، بينما كانا في طريقهما إلى منزلهما بمنطقة الزعفران".
الجدير ذكره، ان مليشيات الحوثي الارهابية، زرعت مئات الالاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في المزارع، والطرق العامة بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي تسبب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.