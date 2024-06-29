كتائب القسام توجه رسالة مصورة لجيش الاحتلال عنوانها كمائن الموت وتنشر التفاصيل

السبت 29 يونيو-حزيران 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، رسالة مصورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعنوان "كمائن الموت".

ووثق المقطع مشاهد من كمائن نصبتها الكتائب في السابق، أوقعت فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأظهرت المشاهد عدة كمائن نفذتها "القسام"، بالإضافة إلى عمليات رصد للجنود الإسرائيليين خلال عملية استدراجهم للكمائن.

كما وثقت المقاطع تفجير دبابات وناقلات جند وجرافات وعمليات قنص ومشاهد بقايا أسلحة إسرائيلية وعتاد، تم الاستيلاء عليها عقب تنفيذ عدد من تلك الكمائن. وتضمن الفيديو أيضا جنديا إسرائيليا تمت تصفيته في أحد الأنفاق بالقطاع.

كما أظهر مشاهد من كمين الشابورة المركب الذي نفذ منذ أسبوع، واستهدف دبابتي ميركافا وآليتين من نوع "إيتان" بقذائف "الياسين 105″، وأجهزت فيه على جنود للاحتلال من المسافة صفر في مخيم الشابورة برفح.

وفي نهاية المقطع المصور، ظهرت صورة أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام"، وكتبت بجواره عبارة "لن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله".

وتزامن بث القسام هذا المقطع مع معارك ضارية تخوضها فصائل المقاومة مع جيش الاحتلال في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، وإعلانها تنفيذ عمليات مختلفة في الحي ومناطق أخرى بالقطاع.

وأوضحت القسام، في بلاغ عسكري، أنها أوقعت عددا من جنود الاحتلال، بين قتيل وجريح، نتيجة الاشتباكات،

ورصدت هبوط الطيران المروحي لإخلائهم من المنطقة. اقرأ أيضا: "القسام" تكشف تفاصيل كمين محكم في رفح.. والاحتلال يعترف بمقتل 8 جنود وفي بلاغ آخر، قالت القسام؛ إن مقاتليها، تمكنوا من استهداف قوة متحصنة داخل أحد المنازل في حي تل الهوا بمدينة غزة، بقذيفة "TBG" فراغية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ورصد هبوط الطيران المروحي لإخلائهم. من جانبها، أشارت مواقع

وحسابات عبرية، تتخطى الرقابة العسكرية، إلى سقوط 4 قتلى في صفوف جنود جيش الاحتلال، وإصابة آخرين، لافتة إلى أن الجنود وقعوا في كمين بحي الشجاعية، وسط أنباء عن تفعيل بروتوكول هانيبعل، نتيجة حدث صعب حوصر فيه جنود، لكنها لم تكشف طبيعته