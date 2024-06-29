بعد التعديل عليها… شروط الحصول على الجنسية السعودية للمقيمين والوافدين

السبت 29 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 190

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التوازن الديموغرافي والاستفادة من الكفاءات المتميزة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بشروط الحصول على الجنسية السعودية.

تهدف هذه التحديثات إلى جذب المواهب والخبرات التي تساهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.

في هذا المقال، سنستعرض بشكل تفصيلي شروط وإجراءات الحصول على الجنسية السعودية وفق المعايير الجديدة. شروط الحصول على الجنسية السعودية

1. الإقامة النظامية يُشترط على المتقدم أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية بطريقة نظامية لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة. يجب أن تكون الإقامة مشروعة ومستندة إلى تصاريح إقامة سارية المفعول.

2. الكفاءة المهنية يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الكفاءات المهنية المتميزة التي تحتاجها المملكة. تُعطى الأولوية للمتخصصين في المجالات الطبية، الهندسية، والتقنية، وكذلك أصحاب الشهادات العلمية العليا.

3. السجل الجنائي النظيف يتعين على المتقدم أن يكون له سجل جنائي نظيف وخالٍ من الجرائم الجنائية والأخلاقية. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن يكون المتقدم فرداً يلتزم بالقوانين والأخلاقيات في المجتمع السعودي.

4. الاستقلال المالي يجب أن يكون لدى المتقدم دخل ثابت ومصدر رزق قانوني يكفي لتأمين حياة كريمة له ولأسرته. يشمل ذلك الرواتب، الأعمال التجارية، أو أي مصادر دخل أخرى مشروعة.

5. الالتزام بالقيم السعودية يتوجب على المتقدم احترام القيم والعادات والتقاليد السعودية، والاندماج بشكل إيجابي في المجتمع السعودي. الإجراءات اللازمة للتقديم على الجنسية السعودية

1. تقديم الطلب يتم تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية إلى وزارة الداخلية من خلال القنوات الرسمية. يجب ملء النموذج الخاص بالطلب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

2. المقابلة الشخصية بعد تقديم الطلب، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية مع لجنة مختصة. تهدف هذه المقابلة إلى تقييم مدى التزام المتقدم بالشروط والمعايير المطلوبة.

3. التحقق من المستندات تقوم الجهات المختصة بالتحقق من صحة المستندات والمعلومات المقدمة. تشمل هذه المستندات جواز السفر، تصريح الإقامة، الشهادات العلمية، وشهادات الخبرة.

4. اتخاذ القرار بعد استكمال جميع الإجراءات والتحقق من الشروط، يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن منح الجنسية من عدمه. يُبلغ المتقدم بالقرار عبر القنوات الرسمية.

التعديلات الأخيرة على نظام الحصول على الجنسية السعودية في الآونة الأخيرة، قامت الحكومة السعودية بإدخال تعديلات على نظام الجنسية بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع عملية الحصول على الجنسية للكفاءات المطلوبة. تشمل هذه التعديلات تقليل مدة الإقامة المطلوبة وتبسيط الإجراءات الإدارية. أخيرًا، الحصول على الجنسية السعودية هو هدف يطمح إليه العديد من المقيمين والوافدين الذين يسعون للاندماج في المجتمع السعودي والمساهمة في نموه وازدهاره.

من خلال الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة، يمكن للمتقدمين تحقيق هذا الهدف والاستفادة من الفرص التي توفرها المملكة. تابع التحديثات بشكل دوري لضمان الاطلاع على أحدث الشروط والإجراءات المتعلقة بالجنسية السعودية. اقرأ ايضا