​ الجيش الأميركي يعلن تدمير 7 مسيّرات ومركبة تابعة للحوثيين خلال 24 ساعة

السبت 29 يونيو-حزيران 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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أفادة القوّات الأميركيّة أنها دمرت سبع مسيّرات ومركبة تُستخدم كمحطّة للتحكّم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيّون خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة حسبما أعلن الجيش الأميركي .

وقالت القيادة المركزيّة الأميركيّة «سنتكوم» في بيان على منصّة «إكس»، إنّ الضربات نُفّذت لأنّ المسيّرات والمركبة «شكّلت تهديداً وشيكاً لقوّات التحالف الأميركي والسفن التجاريّة في المنطقة».

وأضافت أنّ «هذه الإجراءات اتُخِذت لحماية حرّية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وسلامة».

وأشارت «سنتكوم» إلى أنّ «هذا السلوك الخبيث والمتهّور المستمر من جانب الحوثيّين المدعومين من إيران يُهدّد الاستقرار الإقليمي ويُعرّض للخطر حياة البحّارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن