واشنطن تكشف عن أخطر إمرأة في العالم وترصد 5 ملايين دولار لمن يدلي معلومات عنها

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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رصدت أجهزة الأمن الأمريكية 5 ملايين دولار مكافأةً لمن يدلي بمعلومات عن المطلوبة رقم واحد من بين نساء العالم، وتدعى روجا إيجناتوفا.

وعرض مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة في السابق مكافأة قدرها 100 ألف دولار فقط للحصول على معلومات عن المرأة التي يُعتقد أنها العقل المدبر لـ«واحدة من أكبر مخططات الاحتيال العالمية في التاريخ»، لكنهم رفعوا المكافأة أخيراً إلى 5 ملايين دولار.

وكشفت جريدة «Metro» البريطانية، أن السيدة يُطلق عليها لقب «الملكة المشفرة المفقودة»، متورطة في عمليات احتيال عملاقة على حاملي العملات الرقمية المشفرة، وهو ما جعلها «المرأة الأخطر في العالم».

واتُهمت روجا المولودة في بلغاريا وتحمل الجنسية الألمانية، بإدارة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة على الإطلاق، إذ قامت بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 4 مليارات دولار عن طريق بيع عملة مشفرة مزيفة تسمى (OneCoin) في عام 2014.

واختفت السيدة (43 عاماً) دون أن تترك أثراً في عام 2017، وهي مدرجة على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة منذ عام 2022.

وكتب مكتب التحقيقات في المعلومات عنها إلى جانب صورتها: «يُعتقد أن إيجناتوفا تسافر مع حراس مسلحين أو رفاق». وأضاف: «ربما خضعت إجناتوفا لجراحة تجميلية أو غيرت مظهرها بطريقة أخرى».

ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها تستخدم جواز سفر ألمانياً للسفر إلى دول مختلفة مثل روسيا واليونان وأوروبا الشرقية، ولكن هناك أيضاً تكهنات بأنها ربما تكون قد قُتلت على يد المافيا البلغارية، التي يشتبه في أنها العقل المدبر لمخطط (OneCoin) الاحتيالي.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد شوهدت إيجناتوفا آخر مرة على متن طائرة تابعة لشركة «رايان إير» في طريقها من صوفيا إلى أثينا في 25 أكتوبر 2017، بعد فرارها من شقة مملوكة لصديقها الأمريكي عندما علمت أنه يتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي عام 2018، أفصحت وثائق عثر عليها بحوزة مسؤول شرطة بلغاري مقتول أن إيغانتوفا ربما قُتلت على متن يخت خاص لزعماء المافيا. وأفادت الوثائق بأن جثة إيغناتوفا قد تم تقطيعها وإلقاؤها في البحر، على الرغم من أن المصدر قيل إنه كان مخموراً بشدة عندما قدم هذه الادعاءات.