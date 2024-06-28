الناشطة النوبلية توكل كرمان تشارك في مؤتمر دولي بتبليسي باستضافة رئيسة جورجيا

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تشارك الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، في مؤتمر تبليسي الدولي للمرأة في نسخته الثالثة الذي سيعقد في العاصمة الجورجية، تبليسي، خلال الفترة 28 إلى 30 يونيو 2024.
ومن المقرر أن تستعرض توكل كرمان في كلمتها -خلال المؤتمر الذي تستضيفه رئيسة جمهورية جورجيا، سالومي زورابيشفيلي- مسيرتها النضالية من أجل تعزيز حقوق الانسان وحرية التعبير ومناهضة الديكتاتوريات والفساد.
كما يتوقع أن تتطرق توكل كرمان في كلمتها إلى دور المرأة في العالم الجديد، وأن تقدم حلولا من أجل تعزيز الحوار الشامل والتعاون بين الشعوب والسبل المثلى لمعالجة الصراعات.