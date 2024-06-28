العميد طارق صالح يعلن موبفه من إختطاف الحوثيين لـ 4 من طائرات نقل الحجاج

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اعتبر عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح،اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024م، احتجاز جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، لطائرات الخطوط الجوية اليمنية التي كانت تنقل الحجاج إلى مطار صنعاء “نموذج واضح لما يمكن أن يتعامل به مع السلام”.
وقال “طارق صالح”، في تدوينة على منصة “إكس”، رصدها “مارب برس ”، إن “تعامل الحوثي مع نقل الشرعية للحجاج بالطائرات الى مناطق سيطرته، نموذج واضح لما يمكن أن يتعامل به مع السلام”.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن الحوثي “لايكترث لمصلحة الناس، ولايقيم وزنا للقيم والعهود والاتفاقات".
وأضاف: “اختطاف الطائرات المدنية كتفجير السفن المدنية، كلها تأكيد لحقيقة الحوثي الظاهرة منذ أول تمرد له على الجمهورية اليمنية في 2004م".
والأربعاء الماضي 26 يونيو/حزيران 2024، تقدمت شركة الخطوط الجوية اليمنية، باعتذارها “الشديد” لحجاج بيت الله الحرام لعدم استطاعتها نقلهم إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بسبب احتجاز الحوثيين لأربع من طائراتها.