مليشيا الحوثي تصعد عسكريا بمحافظة تعز ومصرع قيادي حوثي رفيع بنيران الجيش الوطني .. تطورات المشهد العسكري

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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مليشيا الحوثي

أفادت مصادر عسكرية، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024م، بمقتل قائد جبهة عصيفرة التابع لجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، عبدالسلام سعيد، مع عدد من عناصره، في معارك مع قوات الجيش في محيط مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وقالت المصادر مسلحي جماعة الحوثي شنوا “هجومًا عنيفًا” على مواقع القوات الحكومية في جبهة عصيفرة (شمالي مدينة تعز)، أعقبه مواجهات عنيفة اسفرت عن إحباط الهجوم الحوثي، ومصرع القيادي المدعو "عبدالسلام سعيد" وعدد من عناصره، وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق الخميس، قال المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان اطلع عليه “مارب برس ”، إن مختلف جبهات المحافظة، شهدت الأسبوع الماضي، تصعيد جديد لمسلحي جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، بالتزامن مع فتح طريق جولة القصر الكمب حوض الأشرف.

وطبقًا للمركز، فقد تركز التصعيد في الجبهات المحيطة بالمدينة حيث نفذ مسلحو الحوثي أعمال هجومية وقصف مدفعي ومحاولات تسلل تصدت لها قوات الجيش الوطني.

ولفت إلى أن اشتباكات عنيفه دارت، الخميس، بين الجيش الوطني ومسلحي الحوثي في جبهة الكريفات شرقي مدينه تعز عقب قصف مدفعي للحوثيين استهدف مواقع الجيش.

كما أحبطت قوات الجيش، وفقا للمركز، محاولة تسلل للحوثيين في جبهة عصيفرة شمال المدينة، ودارت على إثرها اشتباكات مسحلة أسفرت عن مقتل عنصرين حوثيين وجرح أربعة آخرين.

وأشار المركز الإعلامي لمحور تعز إلى أن قوات الجيش الوطني أحبطت خلال الأسبوع الجاري أربع محاولات تسلل للمليـ ـشيا في جبهات عصيفرة وكلابة شمال وشمال شرق المدينة وجبهة الأحطوب في مديرية جبل حبشي بالريف الغربي للمحافظة.