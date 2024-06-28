تحذير عاجل من خفر السواحل للمواطنين في 4 محافظات يمنية

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حذرت قيادة خفر السواحل - قطاع البحر العربي، اليوم الجمعة مرتادي الشواطئ والسواحل في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى، من خطر السباحة في مواسم الرياح.
ودعت قيادة خفر السواحل المواطنين، في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى ، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر حفاظاً على أرواحهم من الغرق نتيجة اشتداد الأمواج وارتفاعها خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر 2024م.
واهابت بأولياء الأمور الحفاظ على سلامة أولادهم من خلال تقديم النصائح لهم ومنعهم من التعمق في مياه البحر.