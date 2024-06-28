مباحثات مع الإتحاد الأوروبي بشأن اليمن الاعلان عن مفاوضات مهمة الأحد القادم بين طرفي الصراع في اليمن بمسقط وصحيفة سعودية تؤكد :جاءت نتيجة جهود جبارة سهرت عليها الدبلوماسية السعودية والعمانية وزير الدفاع لا سلام إلا بهزيمة ميليشيا الحوثيوإخضاعها بالقوة لكي تجنح للسلم مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ندوة سياسية طالب بدعم الجيش والمقاومة لاستعادة صنعاء وتؤكد على عدمية الحل السياسي مع الحوثيين استقبال رفيع في بكين لقيادة حزب الإصلاح اليمني بقاعة الشعب الكبري .. ابرز القضايا والملفات شيطان البحر: الكشف عن السلاح السري لأمريكا عبر البحار .. وغوغل تلتقط أول صورة اللجنة الأمنية العليا تضع عيدروس الزبيدي امام تأثيرات الوضع الاقتصاد على الأوضاع العسكرية والأمنية وتطلعه على أنشطة القاعدة وداعش والمليشيات الحوثية بلا قيود : لا يزال التعذيب أداة في منطقة الشرق الأوسط لقمع المعلومات وإعاقة التحقيقات الصحفية وأداة ممنهجة لقمع حرية الصحافة من تايلاند وخلال مؤتمر دولي :توكل كرمان تجدد وقوفها إلى جانب غزة والتحدث بجرأة عن حرب الإبادة التي يرتكبها أسوأ احتلال في تاريخ البشرية
بحث رئيس بعثة اليمن لدى الإتحاد الأوروبي، السفير محمد طه مصطفى، اليوم الجمعة، مع رئيسة قسم الجزيرة العربية والعراق والسياسات الإقليمية في الاتحاد، السفيرة آنا-ماريا باناجيوتاكوبولو، العلاقات الثنائية.
وناقش السفير طه مع المسؤولة الاوروبية، اخر المستجدات على الساحة الوطنية، بما فيها استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إرهاب المواطنين والاعتقالات التي طالت الموظفين الذين يعملون مع المنظمات الدولية، واحتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء والذي أسفر عن تعثر نقل باقي الحجاج اليمنيين إلى أرض الوطن وتعريضهم للمصاعب، وكذلك تأخر رحلات نقل المواطنين وعلى الأخص المرضى إلى الدول الشقيقة والصديقة بغرض العلاج.
من جانبها، أكدت المسؤولة الأوروبية، استمرار دعم الإتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وعبرت عن تنديد الإتحاد الأوروبي بالاعتقالات التي تعرض لها موظفوا المنظمات الدولية.
وجددت المسئولة دعم الإتحاد الاوروبي للمبعوث الأممي إلى اليمن في عمله لإعداد خارطة طريق للسلام.
حضر اللقاء نائب رئيس البعثة، المستشار يزن الإرياني، ومسئول ملف اليمن في جهاز العمل الخارجي للاتحاد الاوروبي، ميكاييل هامنتان.