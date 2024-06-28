مباحثات مع الإتحاد الأوروبي بشأن اليمن

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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بحث رئيس بعثة اليمن لدى الإتحاد الأوروبي، السفير محمد طه مصطفى، اليوم الجمعة، مع رئيسة قسم الجزيرة العربية والعراق والسياسات الإقليمية في الاتحاد، السفيرة آنا-ماريا باناجيوتاكوبولو، العلاقات الثنائية.

وناقش السفير طه مع المسؤولة الاوروبية، اخر المستجدات على الساحة الوطنية، بما فيها استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إرهاب المواطنين والاعتقالات التي طالت الموظفين الذين يعملون مع المنظمات الدولية، واحتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء والذي أسفر عن تعثر نقل باقي الحجاج اليمنيين إلى أرض الوطن وتعريضهم للمصاعب، وكذلك تأخر رحلات نقل المواطنين وعلى الأخص المرضى إلى الدول الشقيقة والصديقة بغرض العلاج.

من جانبها، أكدت المسؤولة الأوروبية، استمرار دعم الإتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وعبرت عن تنديد الإتحاد الأوروبي بالاعتقالات التي تعرض لها موظفوا المنظمات الدولية.

وجددت المسئولة دعم الإتحاد الاوروبي للمبعوث الأممي إلى اليمن في عمله لإعداد خارطة طريق للسلام.

حضر اللقاء نائب رئيس البعثة، المستشار يزن الإرياني، ومسئول ملف اليمن في جهاز العمل الخارجي للاتحاد الاوروبي، ميكاييل هامنتان.