الاعلان عن مفاوضات مهمة الأحد القادم بين طرفي الصراع في اليمن بمسقط وصحيفة سعودية تؤكد :جاءت نتيجة جهود جبارة سهرت عليها الدبلوماسية السعودية والعمانية

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قالت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الخميس 27 يونيو/حزيران 2024 بأن العاصمة العمانية مسقط سوف تحتضن الأحد المقبل مفاوضات إنسانية واقتصادية مهمة بين طرفي الصراع (الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية) .



وذكرت الصحيفة بأن المفاوضات المرتقبة جاءت "بعد نجاح الوساطة السعودية - العمانية في تقريب وجهات النظر وبرعاية أممية، ما يشكل اختراقا للوصول إلى سلام دائم وشامل انتظره اليمنيون كثيراً.



وتابعت الصحيفة بالقول :لم يأت إعلان الطرفين التنسيق لفتح الطريق الرئيسي بين مدينة تعز (الشرعية) والحوبان شرق المدينة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، وكذلك طريق مأرب البيضاء، من فراغ بل جاء نتيجة جهود جبارة سهرت عليها الدبلوماسية السعودية والعمانية بهدف تنفيذ قرارات التهدئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن :"الشارع ينتظر اليمن الجديد الذي يجب أن يعود سعيداً بأبنائه وجيرانه المخلصين الذين يبذلون كل غال ورخيص في سبيل رأب الصدع وتوحيد اليمنيين على كلمة سواء والحفاظ على يمن واحد موحد".