وزير الدفاع لا سلام إلا بهزيمة ميليشيا الحوثيوإخضاعها بالقوة لكي تجنح للسلم مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ندوة سياسية طالب بدعم الجيش والمقاومة لاستعادة صنعاء وتؤكد على عدمية الحل السياسي مع الحوثيين استقبال رفيع في بكين لقيادة حزب الإصلاح اليمني بقاعة الشعب الكبري .. ابرز القضايا والملفات شيطان البحر: الكشف عن السلاح السري لأمريكا عبر البحار .. وغوغل تلتقط أول صورة اللجنة الأمنية العليا تضع عيدروس الزبيدي امام تأثيرات الوضع الاقتصاد على الأوضاع العسكرية والأمنية وتطلعه على أنشطة القاعدة وداعش والمليشيات الحوثية بلا قيود : لا يزال التعذيب أداة في منطقة الشرق الأوسط لقمع المعلومات وإعاقة التحقيقات الصحفية وأداة ممنهجة لقمع حرية الصحافة من تايلاند وخلال مؤتمر دولي :توكل كرمان تجدد وقوفها إلى جانب غزة والتحدث بجرأة عن حرب الإبادة التي يرتكبها أسوأ احتلال في تاريخ البشرية البنك المركزي بمحافظة عدن يصدر قرارات صارمة بحق شركات الصرافة ويطيح بتصاريح عدد منها جدول مباريات دور الـ16 في يورو 2024
قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، إنه لن يكون هناك سلام حقيقي إلا بهزيمة ميليشيا الحوثي وإخضاعها بالقوة لكي تجنح للسلم.
كما أكد وزير الدفاع أن ميليشيا الحوثي الإرهابية لا تزال تعرقل جهود السلام وتواصل هجماتها الإرهابية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.
وشدد الوزير الداعري في حوار مع "إرم نيوز" على أن "لا سلام حقيقيًّا يلوح بالأفق" مع المليشيات الحوثية، وأن "لا قاعدة وركيزة للسلام إلا بهزيمتهم وإخضاعهم بالقوة".
وأوضح أن الحكومة اليمنية الشرعية بادرت إلى فتح الطرقات من جانب واحد، بينما ترفض الميليشيات فتحها وتستخدم الطرق البديلة كنوع من الابتزاز ولتحقيق تموضع عسكري افضل.
الى ذلك، لفت الوزير الداعري الى أن توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية "غاية" تسعى إليها الوزارة، وأن هناك لجنة عسكرية عليا تعمل على ذلك، مشيراً إلى عدم وجود أي تباينات بين مكونات القوات المسلحة وان هيئة العمليات المشتركة تضم كافة المكونات.
كما أشاد بالتنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية لمكافحة الإرهاب وعناصره مشيراً إلى التخادم المفضوح بين الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية.
وأكد الفريق الداعري حرص وزارة الدفاع على رعاية أسر الشهداء والجرحى، مشيراً إلى وجود توجه لإنشاء هيئة طبية عليا تُعنى بهذا الملف، مثمنا الدعم المستمر من الاشقاء في التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب.