شيطان البحر: الكشف عن السلاح السري لأمريكا عبر البحار .. وغوغل تلتقط أول صورة

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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رصدت الأقمار الصناعية غواصة سرية مسيّرة تابعة للبحرية الأمريكية، يطلق عليها اسم "شيطان البحر"، راسية بقاعدة بورت هوينيم البحرية في كاليفورنيا. وفق مجلة "نيوزويك".

وتعد المركبة المائية غير المأهولة عالية التقنية، وطورتها شركة "نورثروب غرومان"، جزءاً من مشروع بحري متطور يهدف لإنشاء فئة جديدة من الآليات المسيّرة تحت الماء، قادرة على تنفيذ مهام طويلة الأمد دون تدخل بشري.

الغواصة الأمريكية المسيرةnewsweek

واستمد اسم "مانتا راي" من أسماك "شيطان البحر"، وهي مجهزة لدعم مجموعة واسعة من المهام البحرية.

وتقول "نورثروب غرومان"، وهي تكتل للصناعات الجوية والعسكرية، إن "مانتا راي" تعمل بشكل مستقل، ما يلغي الحاجة إلى أي لوجستيات بشرية في الموقع، كما تتميز بقدرات توفير الطاقة التي تسمح لها بالرسو في قاع البحر و"السبات" في حال انخفاض الطاقة.

ويسهّل تصميم "شيطان البحر" الشحن السهل؛ ما يتيح النشر الاستكشافي السريع والتجميع الميداني في أي مكان بالعالم.

وفي وقت سابق من هذا العام، أبلغت البحرية عن تدريبات ناجحة بالغواصة، قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، وهو ما يتوافق مع ما ظهر في خرائط غوغل.

كما أظهرت التدريبات أداء المركبة، بما في ذلك العمليات تحت الماء باستخدام جميع أوضاع الدفع والتوجيه للمركبة.

وذكرت تقارير أن البحرية الأمريكية أمضت أكثر من ثلاثة أشهر في اختبار الغواصة.

وتسعى البحرية الأمريكية من خلال "مانتا راي"، إلى إنشاء أسطول هجين، وتزويد البحارة ومشاة البحرية بالآلات الذكية وأجهزة الاستشعار