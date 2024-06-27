اللجنة الأمنية العليا تضع عيدروس الزبيدي امام تأثيرات الوضع الاقتصاد على الأوضاع العسكرية والأمنية وتطلعه على أنشطة القاعدة وداعش والمليشيات الحوثية

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية العليا، بحضور وزير الدفاع، رئيس اللجنة، الفريق الركن محسن الداعري.

وناقشت اللجنة في اجتماعها، مستجدات الوضع الاقتصادي للبلاد، وتأثيراته على الأوضاع العسكرية والأمنية، ومستوى الاستقرار العام، بالإضافة إلى موضوع فتح الطرقات مع المناطق غير المحررة، والإجراءات اللازمة بشأنها.

ووقفت اللجنة، أمام جُملة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، والمتعلقة بالحالة الأمنية، وجهود وإجراءات فرض الأمن والاستقرار في البلاد.

واستمعت اللجنة، من الفريق الركن الداعري، إلى تقرير موجز عن الوضع الأمني في المحافظات المُحررة، والتحديات الراهنة التي تواجهها الأجهزة الأمنية فيها، والإجراءات المُتبعة لتعزيز حالة الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة للمواطنين.

كما وقفت اللجنة، أمام عدد من التقارير الامنية المقدمة من الأجهزة الأمنية المختصة، والتي استعرضت فيها خلاصة للأنشطة الإرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش والمليشيات الحوثية، وكذا الإجراءات المتخذة لمواجهة نشاط تلك التنظيمات، وما تم إنجازه في مسار المواجهة مع التنظيمات المتطرفة وفقاً لتقرير قدمه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب.

وتطرقت اللجنة في ختام اجتماعها، إلى جملة من القضايا الأمنية على الساحة المحلية، والإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمعالجة تلك القضايا والمخالفات ومنع تكرارها.

وكانت اللجنة، قد استهلت اجتماعها بمراجعة قراراتها وأوامرها السابقة، ومستوى تنفيذها والتحديات التي واجهت تطبيقها، كما أقرت في السياق انعقاد اجتماع اللجنة كل أسبوعين بشكل منتظم، لضمان متابعة المستجدات والقضايا الأمنية وسرعة معالجتها.

وأكد اللواء الزبيدي، على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعامل الحازم والجاد مع أي تهديدات في هذا الجانب، لضمان حماية المواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، في جوانب التدريب والتأهيل، لرفع قدرات الأجهزة الأمنية، وتعزيز كفاءة منتسبيها، بما يمكنها من إنجاز مهامها ومسؤولية بفعالية.