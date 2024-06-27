من تايلاند وخلال مؤتمر دولي :توكل كرمان تجدد وقوفها إلى جانب غزة والتحدث بجرأة عن حرب الإبادة التي يرتكبها أسوأ احتلال في تاريخ البشرية البنك المركزي بمحافظة عدن يصدر قرارات صارمة بحق شركات الصرافة ويطيح بتصاريح عدد منها جدول مباريات دور الـ16 في يورو 2024 محافظة مأرب تحيي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات دراسة بحثية تناقش 5 وثائق حوثية خطيرة عاجل.. الحوثي يصعد عسكريا في تعز.. والجيش يؤكد سقوط قتلى وجرحى من المليشيات البنك الدولي يصدم اليمنيين بتقرير ''محبط'' عن وضع البلد اقتصاديا ومن المتسبب وتوقعاته للقادم مواجهة حاسمة لليمن أمام عمان عصر اليوم نص قرار محافظ البنك المركزي الأخير وما الشبكة الموحدة البديلة لشبكات الحوالات الداخلية؟ السعودية في مجموعة الموت والعراق وجها لوجه مع الإردن.. تعرف على قرعة الدور الحاسم وطريق التأهل لكأس العالم
قال موقع الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، انها ستشارك في “المؤتمر الدولي للسلام والتنمية وبناء الأمة: السلام في عالم التفاوت”، المقرر عقده في بانكوك، تايلاند، في 28 يونيو 2024.
وسيستضيف المؤتمر المعهد الدولي لبناء الأمة (NBII)، وستناقش كرمان الأسباب الجذرية للتوترات العالمية وتأثيرها على مختلف البلدان. وستقترح أيضًا حلولاً قابلة للتنفيذ تهدف إلى إقامة عالم أكثر توازناً وإنصافًا وسلامًا.
وأعربت توكل كرمان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن التزامها بالوقوف إلى جانب قضية غزة والتحدث بجرأة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها ما تعتبره أسوأ احتلال في تاريخ البشرية ضد الفلسطينيين.
وسيتناول الحدث كيفية بناء السلام في عالم يتسم بعدم المساواة واستكشاف الأساليب الجماعية لحل المشكلات. وسوف يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن بها لصانعي السياسات والقادة دمج مفهوم السلام الداخلي في استراتيجياتهم للحد من الفوارق وتعزيز العدالة.
ويؤكد موضوع المؤتمر، "السلام في عالم التفاوت"، على الضرورة الملحة لمعالجة القضايا المتعددة الأوجه الناجمة عن عدم المساواة، والانقسامات العرقية، والصراعات على الموارد. وسيشارك المشاركون، بما في ذلك الخبراء والنشطاء والعلماء وصانعي السياسات، في مناقشات لتعزيز أوجه التآزر الجديدة ووضع استراتيجيات من أجل مجتمع أكثر عدلاً وسلمًا.