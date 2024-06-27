من تايلاند وخلال مؤتمر دولي :توكل كرمان تجدد وقوفها إلى جانب غزة والتحدث بجرأة عن حرب الإبادة التي يرتكبها أسوأ احتلال في تاريخ البشرية

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قال موقع الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، انها ستشارك في “المؤتمر الدولي للسلام والتنمية وبناء الأمة: السلام في عالم التفاوت”، المقرر عقده في بانكوك، تايلاند، في 28 يونيو 2024.

وسيستضيف المؤتمر المعهد الدولي لبناء الأمة (NBII)، وستناقش كرمان الأسباب الجذرية للتوترات العالمية وتأثيرها على مختلف البلدان. وستقترح أيضًا حلولاً قابلة للتنفيذ تهدف إلى إقامة عالم أكثر توازناً وإنصافًا وسلامًا.

وأعربت توكل كرمان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن التزامها بالوقوف إلى جانب قضية غزة والتحدث بجرأة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها ما تعتبره أسوأ احتلال في تاريخ البشرية ضد الفلسطينيين.

وسيتناول الحدث كيفية بناء السلام في عالم يتسم بعدم المساواة واستكشاف الأساليب الجماعية لحل المشكلات. وسوف يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن بها لصانعي السياسات والقادة دمج مفهوم السلام الداخلي في استراتيجياتهم للحد من الفوارق وتعزيز العدالة.

ويؤكد موضوع المؤتمر، "السلام في عالم التفاوت"، على الضرورة الملحة لمعالجة القضايا المتعددة الأوجه الناجمة عن عدم المساواة، والانقسامات العرقية، والصراعات على الموارد. وسيشارك المشاركون، بما في ذلك الخبراء والنشطاء والعلماء وصانعي السياسات، في مناقشات لتعزيز أوجه التآزر الجديدة ووضع استراتيجيات من أجل مجتمع أكثر عدلاً وسلمًا.