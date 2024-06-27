جدول مباريات دور الـ16 في يورو 2024

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أكمل المنتخبان التركي والجورجي عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024، عقب فوزهما على التشيك 2-1 والبرتغال 2-0 تواليا في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة مساء الأربعاء.
ووصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي إلى 16 منتخبا.
وجاءت المنتخبات المتأهلة كالآتي:
المجموعة الأولى: ألمانيا كمتصدرة - سويسرا في المركز الثاني.
المجموعة الثانية: إسبانيا كمتصدرة - إيطاليا في المركز الثاني.
المجموعة الثالثة: إنجلترا كمتصدرة – الدنمارك في المركز الثاني – سلوفينيا في المركز الثالث.
المجموعة الرابعة: النمسا كمتصدرة - فرنسا في المركز الثاني - هولندا في المركز الثالث.
المجموعة الخامسة: رومانيا كمتصدرة – بلجيكا في المركز الثاني- سلوفاكيا ثالثة.
المجموعة السادسة: البرتغال كمتصدرة – تركيا في الوصافة – جورجيا في المركز الثالث.
- الموعد وبرنامج مباريات دور الـ16 لكأس أوروبا 2024:
السبت 29 يونيو 2024
سويسرا × إيطاليا - السابعة مساء بتوقيت السعودية.
ألمانيا × الدنمارك - العاشرة مساء.
الأحد 30 يونيو 2024
إنجلترا × سلوفاكيا - السابعة مساء
إسبانيا × جورجيا - العاشرة مساء.
الاثنين 1 يوليو 2024
فرنسا × بلجيكا - السابعة مساء.
البرتغال × سلوفينيا - العاشرة مساء.
الثلاثاء 2 يوليو 2024
رومانيا هولندا - السابعة مساء.
النمسا × تركيا - العاشرة مساء