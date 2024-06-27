جدول مباريات دور الـ16 في يورو 2024

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أكمل المنتخبان التركي والجورجي عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024، عقب فوزهما على التشيك 2-1 والبرتغال 2-0 تواليا في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة مساء الأربعاء.

ووصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي إلى 16 منتخبا.

وجاءت المنتخبات المتأهلة كالآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا كمتصدرة - سويسرا في المركز الثاني.

المجموعة الثانية: إسبانيا كمتصدرة - إيطاليا في المركز الثاني.

المجموعة الثالثة: إنجلترا كمتصدرة – الدنمارك في المركز الثاني – سلوفينيا في المركز الثالث.

المجموعة الرابعة: النمسا كمتصدرة - فرنسا في المركز الثاني - هولندا في المركز الثالث.

المجموعة الخامسة: رومانيا كمتصدرة – بلجيكا في المركز الثاني- سلوفاكيا ثالثة.

المجموعة السادسة: البرتغال كمتصدرة – تركيا في الوصافة – جورجيا في المركز الثالث.

- الموعد وبرنامج مباريات دور الـ16 لكأس أوروبا 2024:

السبت 29 يونيو 2024

سويسرا × إيطاليا - السابعة مساء بتوقيت السعودية.

ألمانيا × الدنمارك - العاشرة مساء.

الأحد 30 يونيو 2024

إنجلترا × سلوفاكيا - السابعة مساء

إسبانيا × جورجيا - العاشرة مساء.

الاثنين 1 يوليو 2024

فرنسا × بلجيكا - السابعة مساء.

البرتغال × سلوفينيا - العاشرة مساء.

الثلاثاء 2 يوليو 2024

رومانيا هولندا - السابعة مساء.

النمسا × تركيا - العاشرة مساء