محافظة مأرب تحيي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أحيت محافظة مأرب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من يونيو في كل عام، بفعالية نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة تحت شعار "الأدلة واضحة.. لنستثمر في الوقاية.

وفي الفعالية كرم وكيل المحافظة علي الفاطمي ومعه مساعد عام شرطة المحافظة العميد يحيى الأكوع ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد عبدالرزاق الروافي المبرزين من الكوادر الأمنية والشركاء المحليين الفاعلين في جهود مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها في المحافظة.

وأشاد الوكيل الفاطمي بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نجحت في ضبط العديد من شحنات المخدرات التي كانت متجهة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.مؤكدا أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر وأضرار آفة المخدرات ودورها في تفكيك الشعوب وتدمير قدراتها.

وشدد وكيل محافظة مأرب على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز جهود مكافحتها حماية المجتمع من آثارها المدمرة على نسيجه الاجتماعي.

مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي لجأت لاستخدام المخدرات ضمن حربها الناعمة ضد الشعب اليمني بما يسهل عليها السيطرة على الأطفال والشباب والدفع بهم إلى محارق الموت بالإضافة إلى الاتجار بها لتعزيز قدراتها المالية لتمويل حربها العبثية ضد اليمنيين.