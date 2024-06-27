البنك المركزي بمحافظة عدن يصدر قرارات صارمة بحق شركات الصرافة ويطيح بتصاريح عدد منها جدول مباريات دور الـ16 في يورو 2024 محافظة مأرب تحيي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات دراسة بحثية تناقش 5 وثائق حوثية خطيرة عاجل.. الحوثي يصعد عسكريا في تعز.. والجيش يؤكد سقوط قتلى وجرحى من المليشيات البنك الدولي يصدم اليمنيين بتقرير ''محبط'' عن وضع البلد اقتصاديا ومن المتسبب وتوقعاته للقادم مواجهة حاسمة لليمن أمام عمان عصر اليوم نص قرار محافظ البنك المركزي الأخير وما الشبكة الموحدة البديلة لشبكات الحوالات الداخلية؟ السعودية في مجموعة الموت والعراق وجها لوجه مع الإردن.. تعرف على قرعة الدور الحاسم وطريق التأهل لكأس العالم الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها ومصادر تكشف التفاصيل
أحيت محافظة مأرب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من يونيو في كل عام، بفعالية نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة تحت شعار "الأدلة واضحة.. لنستثمر في الوقاية.
وفي الفعالية كرم وكيل المحافظة علي الفاطمي ومعه مساعد عام شرطة المحافظة العميد يحيى الأكوع ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد عبدالرزاق الروافي المبرزين من الكوادر الأمنية والشركاء المحليين الفاعلين في جهود مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها في المحافظة.
وأشاد الوكيل الفاطمي بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نجحت في ضبط العديد من شحنات المخدرات التي كانت متجهة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.مؤكدا أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر وأضرار آفة المخدرات ودورها في تفكيك الشعوب وتدمير قدراتها.
وشدد وكيل محافظة مأرب على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز جهود مكافحتها حماية المجتمع من آثارها المدمرة على نسيجه الاجتماعي.
مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي لجأت لاستخدام المخدرات ضمن حربها الناعمة ضد الشعب اليمني بما يسهل عليها السيطرة على الأطفال والشباب والدفع بهم إلى محارق الموت بالإضافة إلى الاتجار بها لتعزيز قدراتها المالية لتمويل حربها العبثية ضد اليمنيين.