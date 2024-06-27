دراسة بحثية تناقش 5 وثائق حوثية خطيرة

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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خلصت دراسة بحثية جديدة إلى أن المشروع الحوثي يسعى لترسيخ وجوده ومشروعيته من خلال فرض تشريعاته الخاصة، وتجريف مؤسسات الدولة، وإنشاء كيانات موازية، وذلك في ظل غفلة وتنازع الصف الجمهوري وتواطؤ أطراف خارجية.

وكشفت الدراسة التي اصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن مخطط جماعة الحوثي، يهدف لهدم الدولة اليمنية الجمهورية واستبدالها بدولة طائفية وسلالية.

وناقشت الدراسة التي حملت عنوان "مشروع الحوثيين في إحياء الإمامة وتغيير الهوية"، خمس وثائق رئيسية أصدرتها جماعة الحوثي قبل وبعد استيلائها على السلطة، وهي: الوثيقة الفكرية والثقافية، وثيقة الشرف القبلية، الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مدونة السلوك الوظيفي، وورقة التعليم في اليمن. وقدمت الورقة تحليلاً شاملاً لمضامين هذه الوثائق لتفكيك أبعادها وأهدافها.

وأوضحت الورقة البحثية أن الوثيقة الفكرية والثقافية تجعل من الجارودية الزيدية مرجعية عليا للدولة، على غرار ما تفعله إيران مع المذهب الاثنا عشري. وبيّنت أن هذه الوثيقة، مع الوثائق الأخرى، تحدد ملامح النظام السياسي الحوثي وتسعى لتأسيس هوية طائفية بديلة عن الهوية الوطنية.

كما تناولت الدراسة وثيقة الشرف القبلي، واعتبرتها خطوة عملية لتطويع القبائل اليمنية وإضعاف دورها السياسي على المدى البعيد، بما يتماشى مع مخططات الحوثيين في السيطرة على السلطة وإلغاء دور القبائل المستقل.

فيما يتعلق بالرؤية الوطنية لبناء الدولة، أشارت الورقة إلى أن الحوثيين يسعون لإلغاء المرجعيات الجمهورية وإحلال مرجعيات حوثية طائفية، مقدمةً نظامًا سياسيًا غامضًا لا يعترف بانتخابات رئاسية ولا يخضع لأي تشريعات قانونية واضحة، بل يضع السلطة في يد قائد الثورة.

أما مدونة السلوك الوظيفي، فقد أكدت الدراسة أنها تهدف لتكريس الهوية الحوثية وإلغاء الحقوق الجمهورية، فيما تسعى ورقة التعليم لتكريس عقيدة الحوثيين وإلغاء النظام التعليمي الوطني، مستخدمةً التعليم كوسيلة لغسل العقول وتجنيد الأتباع.