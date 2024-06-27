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عاجل.. الحوثي يصعد عسكريا في تعز.. والجيش يؤكد سقوط قتلى وجرحى من المليشيات

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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ارشيفية

أعلن محور تعز مساء اليوم الخميس ان قوات الجيش الوطني أفشل، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه مواقعه في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز.

واشار الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل يومين افشلت القوات الحكومية محاولة تسلل مماثلة لميليشيا الحوثي في منطقة "كلابة" شرقي المدينة

وقال محور تعز ان الميليشيا استهدفت مواقع الجيش في وادي صالة والكريفات بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون.

ويوم امس استهدفت مليشـيا الحوثي بثلاث قذائف مدفعية مواقع الجيش الوطني في منطقة الضباب غربي مدينة تعز.

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