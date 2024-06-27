عاجل.. الحوثي يصعد عسكريا في تعز.. والجيش يؤكد سقوط قتلى وجرحى من المليشيات البنك الدولي يصدم اليمنيين بتقرير ''محبط'' عن وضع البلد اقتصاديا ومن المتسبب وتوقعاته للقادم مواجهة حاسمة لليمن أمام عمان عصر اليوم نص قرار محافظ البنك المركزي الأخير وما الشبكة الموحدة البديلة لشبكات الحوالات الداخلية؟ السعودية في مجموعة الموت والعراق وجها لوجه مع الإردن.. تعرف على قرعة الدور الحاسم وطريق التأهل لكأس العالم الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها ومصادر تكشف التفاصيل الصحة في غزة تعلن عن مقتل 60 مدنيا في 4 مجازر إسرائيلية جديدة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 37718 شهيدا رونالدو يصل إلى رقم قياسي غير مسبوق في أمم أوروبا وكأس العالم غوغل تلتقط أول صور لشيطان البحر.. وتفضح السلاح الأميركي السري فشل محاولة انقلابية بعد هجوم عسكري على القصر الرئاسي
أعلن محور تعز مساء اليوم الخميس ان قوات الجيش الوطني أفشل، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه مواقعه في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز.
واشار الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، دون مزيد من التفاصيل.
وقبل يومين افشلت القوات الحكومية محاولة تسلل مماثلة لميليشيا الحوثي في منطقة "كلابة" شرقي المدينة
وقال محور تعز ان الميليشيا استهدفت مواقع الجيش في وادي صالة والكريفات بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون.
ويوم امس استهدفت مليشـيا الحوثي بثلاث قذائف مدفعية مواقع الجيش الوطني في منطقة الضباب غربي مدينة تعز.