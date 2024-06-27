مواجهة حاسمة لليمن أمام عمان عصر اليوم

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يخوض منتخب اليمن للشباب (تحت 19 عاماً)، عصر اليوم الخميس، مواجهة هامة أمام نظيره العُماني، الساعة الخامسة عصراً (بتوقيت اليمن)، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
ويدخل منتخب اليمن المباراة وهو في المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد تعادله بهدفين لمثلهما مع نظيره السعودي في أولى مباريات المنتخبين ضمن المجموعة الأولى، فيما يخوض منتخب عُمان المواجهة وهو في الصدارة بثلاث نقاط بعد تفوقه على نظيره الكويتي بهدفين لهدف في المباراة الافتتاحية للبطولة.
وفي المباراة الأخرى في ذات المجموعة سيلتقي المنتخب السعودي وبرصيده نقطة واحدة، نظيره منتخب الكويت متذيل المجموعة بدون نقاط.