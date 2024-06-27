السعودية في مجموعة الموت والعراق وجها لوجه مع الإردن.. تعرف على قرعة الدور الحاسم وطريق التأهل لكأس العالم

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أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي أقيمت، اليوم الخميس، في كوالالمبور عن منافسات قوية بين المنتخبات.
وصنفت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني في 6 مستويات، وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي "فيفا".
وتقام منافسات الدور الثالث بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، حيث تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: إيران - قطر - أوزبكستان - الإمارات - قرغيزستان - كوريا الشمالية.
المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - العراق - الأردن - عُمان - فلسطين - الكويت.
المجموعة الثالثة: اليابان - أستراليا - السعودية - البحرين - الصين - إندونيسيا.
آلية التأهل للمونديال
ويتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتحجز 6 من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي.
أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، ومجموعها (6 منتخبات) سيتنافسون فيما بينهم ضمن الدور التأهيلي الرابع.
إذ سيتم توزيع الـمنتخبات الـ6 في الدور الرابع على مجموعتين اثنتين، بحيث تضم كل مجموعة 3 منتخبات فقط، يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعتين إلى كأس العالم 2026.
أما وصيف المجموعتين في الدور الرابع، فسيلتقون في مواجهة فاصلة بنظام الذهاب والإياب، وسيشارك الفائز من بينهم في التصفيات القارية الفاصلة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".