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الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها ومصادر تكشف التفاصيل

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_RT
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 أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر اليوم الخميس مدينة جنين شمالي الضفة الغربية ونشر تعزيزاته العسكرية في المدينة وأطراف مخيمها واعتقل 8 فلسطينيين.

وأضافت مراسلتنا أن من بين المعتقلين النائب في المجلس التشريعي جمال حويل بالإضافة لآخرين كانوا داخل إحدى الصيدليات التي داهمتها القوات الخاصة الإسرائيلية.

وقالت مصادر "أصيب شاب فجر اليوم في مدينة جنين بشظايا رصاص الاحتلال في الوجه والقوات الإسرائيلية أعاقت طواقم الإسعاف من نقله إلى المستشفى". ونشر عشرات الجنود الإسرائيليين القناصة على أسطح العمارات التجارية والمنازل وفي أحياء المدينة ومركزها التجاري وسط اندلاع مواجهات وسماع دوي انفجارات، وفق ما أفادت وكالة "وفا".

واندلعت مواجهات عنيفة في محيط سينما جنين ودوار الداخلية وأطراف مخيم جنين حيث أطلق الجنود الإسرائيليين القنابل المسيلة للدموع في ساحة مستشفى جنين الحكومي والرصاص تجاه المواطنين ومركباتهم. وأمس الأربعاء ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت 20 فلسطينيا على الأقل بينهم معتقلون سابقون، أعاد اعتقالهم بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم.

وأوضح نادي الأسير أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل وجنين فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي بيت لحم وقلقيلية رافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم وتخريب وتدمير منازل المواطنين". المصدر:

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