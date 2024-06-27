الصحة في غزة تعلن عن مقتل 60 مدنيا في 4 مجازر إسرائيلية جديدة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 37718 شهيدا

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر يوم الأربعاء، حيث سقط 60 قتيلا و140 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت أن حصيلة القتلى "جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ264 على قطاع غزة، ارتفعت إلى 37718 شهيدا و86377 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي".

ودعت ذوي القتلى والمفقودين في الحرب على غزة إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة