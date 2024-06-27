الصحة في غزة تعلن عن مقتل 60 مدنيا في 4 مجازر إسرائيلية جديدة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 37718 شهيدا رونالدو يصل إلى رقم قياسي غير مسبوق في أمم أوروبا وكأس العالم غوغل تلتقط أول صور لشيطان البحر.. وتفضح السلاح الأميركي السري فشل محاولة انقلابية بعد هجوم عسكري على القصر الرئاسي كيف ردت المليشيات على من تخلفوا عن حضور (يوم الخرافة) لتأكيد الأحقية المزعومة لعائلة عبد الملك الحوثي في حكم اليمنيين؟ بعد ساعات من صدور قرارين للبنك المركزي في عدن.. الحوثي يضع شرطاً للإفراج عن طائرات اليمنية المحتجزة في مطار صنعاء رداً على قرار نقل مقار شركات الاتصالات الى عدن.. المليشيات تتحدث عن قطع شبكة كابلات الاتصالات الحيوية في البحر الأحمر وايقاف اليمنية حدث كبير يجري غدا الخميس يحدد مستقبل العالم الغربي دولة عربية تكشف عن “كنز” من الغاز يكفي البلاد لعشرات السنوات تصعيد حوثي خطير والشرعية تطالب المجتمع الدولي بالشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر يوم الأربعاء، حيث سقط 60 قتيلا و140 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأضافت أن حصيلة القتلى "جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ264 على قطاع غزة، ارتفعت إلى 37718 شهيدا و86377 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي".
ودعت ذوي القتلى والمفقودين في الحرب على غزة إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة