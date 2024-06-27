رونالدو يصل إلى رقم قياسي غير مسبوق في أمم أوروبا وكأس العالم

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مطاردة الأرقام القياسية في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والتي تستضيفها ألمانيا حتى 15 يوليو/تموز المقبل.

وشارك "صاروخ ماديرا"، للمرة الثالثة على التوالي، في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده أمام جورجيا، الأربعاء، في ختام مباريات المجموعة السادسة والتي انتهت بفوز المنتخب الجورجي بهدفين دون رد.

وأصبح رونالدو (39 عاما) أول لاعب يخوض 50 مباراة في بطولتي أوروبا وكأس العالم لكرة القدم.

بواقع 22 مباراة في المونديال، و28 مباراة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "اليورو".

ويتطلع قائد المنتخب البرتغالي لمطاردة رقم قياسي جديد إذا ما سجل هدفا في البطولة، حيث سيصبح أكبر لاعب سنا وقتها يهز الشباك في اليورو، وهو الرقم المدون حديثا باسم الكرواتي لوكا مودريتش بعمر 38 عاما و289 يوما، بإحرازه هدفا في مرمى إيطاليا