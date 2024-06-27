بعد ساعات من صدور قرارين للبنك المركزي في عدن.. الحوثي يضع شرطاً للإفراج عن طائرات اليمنية المحتجزة في مطار صنعاء

الخميس 27 يونيو-حزيران 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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قالت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024 بانها لا تمانع في الافراج عن الطائرات الخاصة بشركة الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة لديها في مطار صنعاء شريطة "أن يتم الضمان بعودة حجاج صنعاء إلى صنعاء ".

وذكر القيادي الحوثي وعضو مايسمى بالمجلس السياسي (مجلس انقلابي غير معترف به دولياً ) محمد علي الحوثي في تغريدة له على منصة اكس رصدها محرر ”مأرب برس“قائلا : ‌‏طائرات اليمنية بالإمكان ان تعاود الرحلات اذا تم الضمان بعودة حجاج صنعاء إلى صنعاء ونقول لهم: اتركوها للشعب كل الشعب تقدم خدماتها بدون لعب وعرقلة".

وجاء تراجع مليشيات الحوثي الانقلابية عن الاستمرار في احتجاز الطائرات الخاصة بشركة اليمنية في مطار، صنعاء عقب ساعات قليلة من صدور قرارين للبنك المركزي في عدن، اليوم الاربعاء قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فيما قضى الثاني بحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص.

وأمر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وأكد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً.



واليوم الاربعاء كشف وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها، محمد عيضة شبيبة، إن الحوثيين يحتجزون أربع طائرات من أسطول الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء.

وكتب الوزير شبيبة في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، "الحوثي يحتجز أربع طائرات في مطار صنعاء الدولي ويمنع عودتها إلى مطار جدة لنقل حجاج بلادنا الذين يريدون الرجوع إلى صنعاء".

وأضاف: "أؤكد على جميع الوكالات بقاء حجاجهم في مساكنهم والمكوث في مكة المكرمة حتى عودة الطائرات".



وفي السياق أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم، احتجاز مليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، 4 من طائرات اليمنية في مطار صنعاء الدولي، الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة الجوية في البلاد، ويعزز من صعوبة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد.

وناشدت شركة اليمنية في بيان عاجل صادر عنها اليوم ، المجتمع الدولي، ومنظمات النقل الجوي الدولية، والمبعوث الدولي إلى اليمن، وكافة الجهات ذات الإختصاص، بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه التعسفات التي تتعرض لها الشركة.

وقالت الشركة " فوجئنا مساء يوم أمس بقيام مليشيات الحوثي بحجز ثلاث طائرات من طائراتنا من طراز إيرباص 320 ، ليصبح عدد الطائرات المحتجزة أربع طائرات مع الطائرة ذات السعة المقعدية الكبيرة إيرباص 330 المحتجزة منذ أكثر من شهر" .

واوضحت أن جميع طائراتها تعرضت للإحتجاز في مطار صنعاء لحظة وصولها قادمة من مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث كانت تقل مئات الحجاج العائدين من المشاعر المقدسة عقب إتمامهم فريضة الحج، وهو تشغيل مباشر بين جدة وصنعاء الذي كانت الشركة قد دشنته في الـ 20 من شهر يونيو الجاري، وأن عملية إحتجاز هذه الطائرات من شأنها أن تؤثر على سير رحلات الناقل الوطني وتكبدها خسائر إضافية كبيرة.

وأضافت " أن سبب وصول الطائرات المحتجزة إلى مطار صنعاء، هو أن هناك نحو 8 آلاف و 400 حاج من صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يتطلب نقلهم من مدينة جدة إلى صنعاء خلال مدة أسبوع، ولهذا اضطرت الشركة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودية لتشغيل أكثر من رحلة في اليوم الواحد من جدة إلى صنعاء لاستكمال نقل الحجاج إلى أرض الوطن في الوقت المحدد، وما زال هناك الآلاف من الحجاج العالقين في الأراضي السعودية والذين لايزالون ينتظرون دورهم في العودة إلى صنعاء وبقية المطارات اليمنية الأخرى".

ولفتت الشركة، إلى أن هذه الخطوة الغير مسؤولة جاءت في ظل الكثير من المصاعب التي واجهتها قيادة شركة اليمنية مع مليشيا الحوثي أهمها حجز أرصدة شركة اليمنية منذ أكثر من عام، وأن قيادة الشركة استمرت في تفادي أضرارها حرصا على بقائها كناقل وطني يقوم بكافة مهامه وبما يمكنه من تسيير الرحلات الجوية لخدمة المواطنين اليمنيين بشكل عام دون إستثناء .. مبينة أن شركة اليمنية شغّلت أكثر من مائة رحلة جوية من صنعاء إلى ألأرضي المقدسة ذهاباً وإياباً مع تغطية كافة النفقات التشغيلية لهذه الرحلات من خارج حساباتها في بنوك صنعاء، رغم إيداع إيرادات الحجاج لنفس الحسابات المجمدة منذو ٨ مارس 2023م.

وقدمت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اعتذارها الشديد لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى صنعاء لعدم إستطاعتها على نقلهم إلى صنعاء، بسبب ما قامت به مليشيا الحوثي من إحتجاز للطائرات، مخالفة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية للطيران، في ظاهرة هي الأولى تتعرض فيها طائرات مدنية للاحتجاز في ظل قيامها بعملها بشكل مهني.





وطيران "اليمنية" الناقل الوطني الوحيد في زمن الحرب، تمتلك أسطولا مكونا من سبع طائرات، يحتجز الحوثيون حتى الان أربعا منها.

وسبق للحوثيين أن احتجزوا إحدى طائرات اليمنية من قبل، وذلك بعد تعليق الشركة رحلاتها الى صنعاء، إثر احتجاز الحوثيين أرصدة الشركة في بنوك صنعاء.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية، كشفت قبل أيام عن احتجاز طائرة تابعة لها في صنعاء وعدم السماح بخضوعها للصيانة، مشيرة الى أن الجماعة تسيطر على أكثر من ١٠٠ مليون دولار من ارصدة الشركة وترفض الإفراج عنها

