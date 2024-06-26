دولة عربية تكشف عن “كنز” من الغاز يكفي البلاد لعشرات السنوات

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة يوم الأربعاء عن وجود مؤشرات إيجابية تشير إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في المملكة، مما يمكن أن يغطي احتياجات البلاد لعشرات السنين.

جاءت تصريحات الخرابشة في سياق خطة الحكومة في الأردن لتوسيع عمليات التنقيب والاستكشاف. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن “النتائج الأولية لاستكشاف الغاز مبشرة للغاية، ونحن في المراحل النهائية لتأكيد احتياطيات الغاز المثبتة. الكميات المتوقعة ستكفي لتلبية احتياجات نظام الكهرباء في الأردن لعقود قادمة”.

كما أضاف الخرابشة أن “هناك خطة لحفر 10 آبار جديدة للغاز خلال هذا العام”.

جدير بالذكر أن حقل الريشة هو الحقل الغازي الوحيد الذي ينتج الغاز في الأردن، حيث وصل إنتاجه في عام 2023 إلى حوالي 40 مليون قدم مكعبة يوميًا. وتسعى الحكومة الأردنية إلى حفر 18 بئرا إضافية خلال عامي 2024 و2025 لزيادة إنتاج هذا الحقل، حيث ستقوم الشركة الكويتية للحفر بحفر 10 آبار منها، بينما ستتولى شركة البترول الوطنية حفر الـ 8 الأخرى.

وأشار الخرابشة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين إلى أن الدراسات النهائية لتأكيد كميات احتياطي الغاز من هذه الاكتشافات جارية حاليًا.

ورغم ذلك، امتنع الخرابشة عن تقديم تفاصيل حول التعرفة الكهربائية الجديدة أو استراتيجية قطاع الطاقة للفترة من 2020 إلى 2030، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على التحقق من دقة الأرقام قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأكد الوزير في تصريح سابق على أهمية تعزيز إنتاج الغاز من حقل الريشة، مشيرًا إلى أن الاردن يبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال. وقال: “نحن نعمل بجد على خطط زيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة، حيث تقدر الكميات المتاحة حاليًا بـ 31 مليون قدم مكعب يوميًا”.

وأوضح أن الاستراتيجية التي تنتهجها شركة البترول الوطنية تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2024 كمرحلة أولى، مع خطة للوصول إلى 200 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تأمين احتياجات الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في الأردن.