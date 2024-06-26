طالبان يمنيان يحصدان المراكز الأولى في الثانوية العامة بدولة قطر

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت نتائج الثانوية العامة بدولة قطر عن إنجاز يمني كبير في مجال التعليمي، حيث حقق الطالبان اليمنيان، أحمد محمود أحمد الصبري، وشذى خالد سليمان الأهدل، إنجازاً بارزاً بحصولهما على المركزين الأول والثالث، في الثانوية العامة للمسار التكنولوجي على مستوى دولة قطر.

ووفقًا لتدوينتين نشرهما سفير اليمن لدى قطر، راجح بادي، على منصة “إكس”، رصدهما “ مارب برس ”، حصول الطالب “أحمد محمود أحمد الصبري”، على الترتيب الأول في الثانوية العامة المسار التكنولوجي على مستوى دولة قطر.

وذكر السفير “بادي” أن الطالبة “شذى خالد سليمان الأهدل”، حثلت أيضا على الترتيب الثالث بنسبة 100 بالمئة (نفس معدل الترتيب الأول)، في الثانوية العامة- المسار العلمي على مستوى دولة ‎قطر.

وعبّر السفير عن بهجته وسعادته بتفوق إبناء الجالية اليمنية في قطر (أحمد، وشذى)، متمنيًا لهما مزيد من التفوق في المراحل القادمة، ومستقبل يليق بذكائهما ومثابرتهما، حسب قوله.

وقال: “بتوفر تعليم قوي ومتقدم في ‎قطر ينافس الطلبة من أبناء جاليتنا ويحصدون المراكز المتقدمة على نحو يشعرنا بالبهجة والزهو”.