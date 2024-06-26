حريق كبير يلتهم العشرات من مأوى اللاجئين بمحافظة مأرب

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 230

شب اليوم احتراق هائل ادى الى احتراق 51 مأوى للاجئين في أحد المخيمات شرقي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، حسب ما أفادت أفادت به الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

وطبقًا لتقرير صادر اطلع عليه "مارب برس"، فإن 51 مأوى للاجئين الأفارقة احترقت، في مخيم "بن معيلي" والذي يقع في القطاع الثالث بمديرية الوادي، لافتاً أن الحرائق لم تسجل أضراراً بشرية.

كما تحهل بيان الوحدة التنفيذية للنازحين التطرق إلى أسباب الحريق الذي تعرضت له مخيمات اللاجئين، .

كما وجهت الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب، دعوة للمنظمات الدولية وسرعة إغاثة اللاجئين المنكوبين بالمأوى والايواء والغذاء.

وبحسب التقرير، احترق خلال النصف الأول من العام الجاري، (2024) مأوى 135 أسرة، شمل 84 أسرة يمنية نازحة، فيما احترق مأوى 51 أسرة من اللاجئين الأفارقة.

وعن الخسائر البشرية أوضحت الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب وفاة شخصين، بينما أصيب 25 شخصاً، لافتة إلى أن الحرائق تلك طالت 230 شبكية و301 من الخيام، بينما احترق خمسة منازل وكرفانات.