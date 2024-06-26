تراجع مستمر يضرب العملة اليمنية.. تعرف على آخر تحديث بأسعار الصرف بيان عاجل وهام لطيران اليمنية بشأن الحوثيين واحتجازهم 4 طائرات بمطار صنعاء توقيت مباراة اليمن القادمة في بطولة غرب آسيا للشباب الحوثي يمنع اليمنيين من العودة جوا عبر مطار صنعاء.. مسئول يكشف التفاصيل ختام الحوار الإستراتيجي اليمني-المصري.. وهذه أبرز الملفات والنقاط التي جرى بحثها والإتفاق بشأنها توجيه رئاسي بشأن إطلاق سراح السياسي المختطف محمد قحطان .. والإعلان عن جولة مفاوضات قادمة مع الحوثيين اليمن تنتزع من السعودية نقطة ثمينة في موقعة الطائف الريال يواصل انهياره بطريقة غير مسبوق ويتجاوز 1800 أمام الدولار اشتعال موجهات طاحنة في جبل مويا بالسودان..و تضارب حول السيطرة عليه ونزوح المئات دولة خليجية تنجح في وساطة بين روسيا وأوكرانيا و تبادل 180 أسيراً
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 26/06/2024
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 140.10
بيع السعودي 140.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1829
بيع الدولار 1835
شراء السعودي 480
بيع السعودي 485