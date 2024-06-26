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تراجع مستمر يضرب العملة اليمنية.. تعرف على آخر تحديث بأسعار الصرف

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 26/06/2024

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار               534

بيع الدولار                 537

شراء السعودي           140.10

بيع السعودي       140.40

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1829

بيع الدولار                 1835

شراء السعودي             480

بيع السعودي               485

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