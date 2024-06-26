بيان عاجل وهام لطيران اليمنية يفضح الحوثيين أمام العالم توقيت مباراة اليمن القادمة في بطولة غرب آسيا للشباب الحوثي يمنع اليمنيين من العودة جوا عبر مطار صنعاء.. مسئول يكشف التفاصيل ختام الحوار الإستراتيجي اليمني-المصري.. وهذه أبرز الملفات والنقاط التي جرى بحثها والإتفاق بشأنها توجيه رئاسي بشأن إطلاق سراح السياسي المختطف محمد قحطان .. والإعلان عن جولة مفاوضات قادمة مع الحوثيين اليمن تنتزع من السعودية نقطة ثمينة في موقعة الطائف الريال يواصل انهياره بطريقة غير مسبوق ويتجاوز 1800 أمام الدولار اشتعال موجهات طاحنة في جبل مويا بالسودان..و تضارب حول السيطرة عليه ونزوح المئات دولة خليجية تنجح في وساطة بين روسيا وأوكرانيا و تبادل 180 أسيراً إليك حيل بسيطة للإقلاع عن التدخين في الصيف
يواجه المنتخب اليمني، غدا الخميس نظيره المنتخب العماني لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة غرب اسيا للشباب تحت سن 19 سنة، الجارية في مدينة الطائف السعودية.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا.
وتتصدر عمان المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها امس على الكويت 2-1، ولدى اليمن والسعودية نقطة واحدة، من تعادلهما الايجابي امس 2-2، وتأتي الكويت في المركز الأخير بدون نقاط.