توقيت مباراة اليمن القادمة في بطولة غرب آسيا للشباب

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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يواجه المنتخب اليمني، غدا الخميس نظيره المنتخب العماني لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة غرب اسيا للشباب تحت سن 19 سنة، الجارية في مدينة الطائف السعودية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا.

وتتصدر عمان المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها امس على الكويت 2-1، ولدى اليمن والسعودية نقطة واحدة، من تعادلهما الايجابي امس 2-2، وتأتي الكويت في المركز الأخير بدون نقاط.